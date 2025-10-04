Haberler

Göztepe, Başakşehir'i Ağırlıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, 4. sırada yer alırken, Başakşehir 13. sırada bulunuyor. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gürsel Aksel Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Göztepe, 8. hafta mücadelesinde yarın Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 4 beraberlikle topladığı 13 puanla 4. basamakta bulunurken, 1 maç eksiği olan İstanbul ekibi 6 puanla 13. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, bu zorlu karşılaşmada rakibini mağlup ederek Avrupa hedefine güçlü bir şekilde ilerlemek istiyor.

İç sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik

Göztepe, iç sahada bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu süreçte Fenerbahçe ve Konyaspor ile berabere kalan İzmir ekibi, tek galibiyetini Beşiktaş karşısında aldı.

Göztepe'de Ogün yok, Olaitan belirsiz

Göztepe'de sezon öncesindeki Slovenya kampında omzundan sakatlanan Ogün Bayrak, antrenmanlara geri dönse de Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta sakatlığından dolayı Eyüpspor maçında forma giyemeyen Junior Olaitan'ın durumunun ise maç saatinde belli olacağı ifade edildi.

Cihan Aydın düdük çalacak

Göztepe - Başakşehir mücadelesini Bursa bölgesi hakemlerinden Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Murat Altan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Muhammed Selim Özbek olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
