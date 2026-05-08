Göztepe, evindeki son maçta Gaziantep FK'yı ağırlayacak

Süper Lig'de 5'inci sırada bulunan Göztepe, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Sezonu kapatan Filip Krastev ve sarı kart cezalısı Janderson maça katılamayacak.

SÜPER Lig'de bitime 2 maç kala 52 puanla 5'inci sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe, yarın 33'üncü hafta müsabakasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

Sarı-kırmızılılarda aşil tendonundan sakatlanan Bulgar orta saha oyuncusu Filip Krastev'in sezonu kapattığı belirtildi. Ara transfer döneminde kiralanan 24 yaşındaki futbolcuyla sarı-kırmızılı ekibin yola devam etmeyeceği kaydedildi. Göztepe'de Krastev'in yanı sıra sarı kart cezalısı Brezilyalı golcü Janderson da bu maçta görev alamayacak.

Taraftarı önünde bu sezonun son iç saha maçına çıkacak Göztepe'de karşılaşmanın bilet fiyatları; 1'inci kategori için 4 bin 250, 2'nci kategori için 3 bin, 3'üncü kategori için bin 750, 4'üncü kategori için 950, 5'inci ve 6'ncı kategori ile misafir tribünü için ise 500 TL olarak belirlendi.

Sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maçı Göztepe 1-0 kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ve Samsunspor (D) maçlarını kazandığı takdirde ligi 5'inci sırada bitirecek. Göztepe'nin ligi 5'inci sırada tamamlaması ve Trabzonspor'un da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde İzmir ekibi, yeni sezonda Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
