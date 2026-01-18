Haberler

Göztepe'de hedef Çaykur Rizespor karşısında mutlak galibiyet

Göztepe'de hedef Çaykur Rizespor karşısında mutlak galibiyet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda mutlak galibiyet peşinde. Müsabaka yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor karşısında Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 32 puanla 4. basamakta bulunuyor. Karadeniz temsilcisi ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 18 puanla 12. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, bu zorlu karşılaşmada rakibini mağlup ederek Avrupa hedefine emin adımlarla ilerlemeyi devam ettirmek istiyor.

Göz-Göz, taraftarı önünde sadece 1 kez kaybetti

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece 1 kez kaybetti. İç sahada şu ana kadar 8 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Stanimir Stoilov ve öğrencileri, yarın oynanacak maçta Çaykur Rizespor'u mağlup ederek taraftarının önündeki başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.

Antunes sakatlandı, Jeh kadroda olacak

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği İsviçreli futbolcu Alexis Antunes, antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında yer alamayacak. Son olarak takıma katılan ve Jeh lakabıyla bilinen Jeferson Marinho dos Santos'un da yarın oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Stoilov'un ise karşılaşmanın son bölümlerinde Brezilyalı oyuncuya şans verebileceği ifade edildi.

Ali Şansalan düdük çalacak

Göztepe - Çaykur Rizespor mücadelesini Çanakkale bölgesi hakemlerinden Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Suat Güz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Oğuzhan Gökçe olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kirayı ödemeyince korkunç gerçek ortaya çıktı
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
İspanya'daki uyuşturucu operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 7 gözaltı

Gemiye çıkan polisi bile şaşkına çeviren operasyon İstanbul'a sıçradı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kirayı ödemeyince korkunç gerçek ortaya çıktı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli