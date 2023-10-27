Göztepe, Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak

1'inci Lig'de son 4 maçını gol yemeden kazanıp Süper Lig yarışında iddialı konuma gelen Göztepe yarın 10'uncu hafta müsabakasında Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. Ankara Aktepe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Ali Yılmaz düdük çalacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren kanat oyuncusu Billal Massaoudi'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak. Sıralamada 17 puanla 3'üncü basamakta yer alan Göztepe, teknik direktörü Radomir Kokovic yönetiminde çıkışını sürdürmeye çalışacak.

KVASINA İLE YOLLAR AYRILDI

Göztepe'de Avusturyalı oyuncu Marko Kvasina'nın sözleşmesi beklenildiği gibi feshedildi. Bu sezon planlaması içinde yer almayan deneyimli golcüyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı ifade edildi. Geçen sene takıma dahil olan ancak beklentileri karşılayamayan Kvasina'nın devre arasında İsviçre'nin Luzern takımına imza atması bekleniyor. Kvasina bu sezon ilk haftadaki Sakaryaspor karşılaşmasında görev aldı ve sadece 7 dakika sahada kalabildi.