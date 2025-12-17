Göztepe, Servette'den Alexis Antunes'i kadrosuna kattı

GÖZTEPE, İsviçre ekibi Servette forması giyen 25 yaşındaki Alexis Antunes ile 3,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2000 doğumlu hücum oyuncusu Alexis Antunes ile 3,5 + 1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Alexis Antunes. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz" ifadelerine yer verildi.