Göztepe, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
SÜPER Lig'de namağlup 3. sırada yer alan Göztepe, Alanyaspor'la yapacağı maç öncesi sakat oyuncularından dolayı sıkıntı yaşadı. Teknik direktör Stoilov, Avrupa kupaları hedefiyle odaklandıklarını açıkladı.

SÜPER Lig'de son olarak evinde Başakşehir'i 1-0 yenerek milli araya 16 puanla namağlup 3'üncü sırada giren Göztepe, yarın deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda Ali Yıylaz'ın yöneteceği maç saat 17.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları süren sağ bek Ogün Başrak ile Ürdünlü golcü İbrahim Sabra Alanya'da forma giyemeyecek. İyileşen Beninli orta saha Junior Olaitan ise görev verilmesi durumunda forma giyebilecek.

Göztepe'nin teknik patronu Stanimir Stoilov, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Maç maç ilerleyeceklerini belirten Bulgar teknik adam, "Milli araları çok sevmiyorum. Sakatlıklar yaşanıyor, takım eksik kalıyor. Elimizden geldiği kadarıyla iyi hazırlandık. Alanyaspor güçlü bir takım. Kendi işimize odaklanacağız" diye konuştu. Göztepe, Alanyaspor'la oynadığı son 5 lig maçını kazanamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
