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Göztepe potada Ahmet Can Duran'la imzaladı

Göztepe potada Ahmet Can Duran'la imzaladı
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Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe, pivot Ahmet Can Duran ile anlaştı. 1999 doğumlu oyuncu daha önce Fenerbahçe, Büyükçekmece, Bursaspor ve Konya BBSK formaları giydi.

TÜRKİYE Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe, pivot pozisyonunda görev yapan Ahmet Can Duran ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "1999 doğumlu, 2.08m boyunda, pivot pozisyonunda görev yapan Ahmet Can Duran ile anlaşmaya vardık. Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe formasıyla profesyonel kariyerine adım atan Ahmet Can, Büyükçekmece Basketbol, Fenerbahçe Koleji, Bursaspor ve Konya BBSK formaları giydi. Milli takım altyapısında da önemli başarılara imza atan Ahmet Can, U16 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya, U17 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken U18 Milli Takımımızda da ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil etti. Ahmet Can Duran'a sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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