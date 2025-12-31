Haberler

Göztepe'ye Ahmed Ildız'dan 15 milyon TL geldi

Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'ı 15 milyon TL karşılığında 1'inci Lig ekibi Çorum FK'ya transfer etti. Göztepe, bu transfer sonrasında dış transfere ağırlık veriyor.

SÜPER Lig'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Göztepe, gözden çıkardığı orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'dan 15 milyon TL gelir elde etti. Göz-Göz'de 2,5 sezondur görev yapan 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu 1'inci Lig ekibi Çorum FK'ya transfer oldu. Sarı-kırmızılılarla 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Ildız, 15 milyon TL karşılığında 1'inci Lig'in yolunu tuttu.

Göztepe'ye hatrı sayılır bir bonservis bedeli kazandıran Ahmed Ildız bu sezon kupa dahil 8 resmi maça çıkıp 96 dakika süre aldı. Ahmed'le vedalaşan Göztepe, dış transfere ağırlık verdi. İsviçre'nin Servette takımından ofansif orta saha Alexis Antunes'le sözleşme imzalayan Göztepe, Brezilyalı golcü Guilherme Luiz'in transferi konusunda Brezilya ekibi Ceara Sporting ile anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
