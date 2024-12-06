Göztepe, Adana Demirspor ile Kritik Maça Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 21 puanla 6. sırada yer alıyor. Konuk ekip Adana Demirspor ise henüz galibiyet alamazken, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 2 puanla 19. sırada bulunuyor.

Bu sezon itibarıyla iç sahada yenilgi yüzü görmeyen ve 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan İzmir ekibi, Adana Demirspor'u da mağlup ederek taraftarının önündeki üst üste 6. galibiyetini elde etmek istiyor. Konuk ekip ise Göztepe karşısında ilk galibiyetini arayacak.

Sakatlıkları nedeniyle Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet'in forma giyemeyeceği Göztepe'de, Ahmed Ildız'ın durumunun ise henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.

Öte yandan Göztepe, ligden düştüğü 2021-2022 sezonunun son maçında Adana Demirspor'a deplasmanda 7-0 kaybederek lig tarihindeki en farklı mağlubiyetini yaşadı.

Ali Şansalan düdük çalacak

Göztepe ile Adana Demirspor'la arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ileMehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ali Yılmaz olacak. - İZMİR