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Göztepe 35 gün sonra evinde pazar günü Çorum FK ile karşılaşacak

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Göztepe 35 gün sonra evinde pazar günü Çorum FK ile karşılaşacak
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Göztepe, milli aranın ardından deplasmanda Eyüpspor'u 4-0, Kocaelispor'u 2-1 yendikten sonra 35 gün sonra evine dönüyor. Sarı-kırmızılılar pazar günü Çorum FK ile karşılaşacak; bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanamayan takım, kötü istatistiğe son vermeyi hedefliyor.

TRENDYOL Süper Lig'de milli aranın ardından üst üste deplasmanlarda Eyüpspor'u 4-0, Kocaelispor'u da 2-1 yenerek iyi bir çıkış yakalayan Göztepe, 35 gün sonra evine kavuşacak. Son olarak 20 Eylül tarihinde Çaykur Rizespor'u konuk eden sarı-kırmızılılar pazar günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Çorum FK ile karşılaşacak. Rizespor maçından sonra 22 günlük milli araya giren Göztepe, ardından ligde art arda deplasman maçlarına çıktı.

Deplasmanlardan galibiyetlerle dönüp üzerindeki kara bulutları dağıtan Göz-Göz, taraftarıyla da bir anlamda barıştı. Göztepeli futbolseverlerin de gelen galibiyetlerin ardından pazar günü Gürsel Asel Stadı'nı tamamen dolduracağı belirtildi. Bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanamayan Göztepe, Çorum FK'yı yenerek bu kötü istatistiğe de son vermeyi hedefliyor. Evindeki ilk maçta Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Göztepe, 4'üncü hafta ise Gaziantep FK'ya 4-2 mağlup olmuştu. Göztepe, evindeki son maçta Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalıp yine taraftarına galibiyet hediye edemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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