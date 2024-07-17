Göztepe, 2024-2025 sezonu formalarını tanıttı
Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun da yer aldığı bir video ile tanıttı. Formalar, 'damalı', 'asil' ve 'efsane' isimleriyle paylaşıldı. Göztepe, 2025'te 100. yılını kutlayacak ve bu özel yıl için tasarlanan formayı da ilerleyen süreçte tanıtacak.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.
Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun da yer aldığı "Miladımız isyan bizim, sıfatımız efsane" başlıklı video ile tanıtılan formalar, "damalı", "asil" ve "efsane" isimleriyle paylaşıldı.
2025'te 100. yılını kutlayacak Göztepe, bunun için tasarlanan formayı da ilerleyen süreçte tanıtacak.