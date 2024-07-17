Göztepe, 2024-2025 sezonu formalarını tanıttı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun da yer aldığı "Miladımız isyan bizim, sıfatımız efsane" başlıklı video ile tanıtılan formalar, "damalı", "asil" ve "efsane" isimleriyle paylaşıldı.

2025'te 100. yılını kutlayacak Göztepe, bunun için tasarlanan formayı da ilerleyen süreçte tanıtacak.