Göztepe, 1. Lig'de umutlarını ikinci yarıya taşıdı

1'inci Lig'de deplasmanda Bodrum Futbol Kulübü'ne 3-0 kaybedip 2023-2024 sezonunun ilk devresini 32 puanla 3'üncü sırada tamamlayana Göztepe, Süper Lig umutlarını ikinci yarıya taşıdı. Geçen sene Play-Off oynadığı ligde bu sezon direkt Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar lider Eyüpspor'un 10, 2'nci Kocaelispor'un ise 1 puan gerisinde yer aldı. Göztepe, çıktığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar rakip ağlara 26 gol bırakırken, kalesinde ise 12 gol gördü. Göztepe ilk yarı itibariyle en az gol yiyen takım oldu.

Ligin 12'nci haftası bitiminde Hırvat teknik direktör Radomir Kokovic'le yollarını ayıran Göztepe, dümene Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov'u getirdi. Göztepe'nin başında 6 resmi maça çıkan 56 yaşındaki Stoilov 5 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Ligin ikinci devresinde ilk 2 yarışında iddalı olmak isteyen Göztepe'de transfer çalışmaları da başladı. Stoilov'un yılbaşına kadar iç transfer için yönetime raporunu sunacağı bildirildi. Sportif direktör Ivan Mance'ye öncelikle gidecek ve kalacak oyuncuların listesini verecek Stoilov'un, ardından transferler için düğmeye basacağı kaydedildi.

CELİL YÜKSEL YOLCU

Göztepe'nin sezon başında Samsunspor'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Celil Yüksel'in devre arasında kulübüne dönmesi gündeme geldi. FIFA aracılığı ile 2 dönem transfer yasağı cezası alan Samsunspor'un Göztepe'de kiralık olarak oynayan oyuncusu Celil'i geri çağırdığı ifade edildi. Göztepe'de genellikle yedek kulübesinde oturan 25 yaşındaki futbolcunun da kırmızı-beyazlılara dönmeye sıcak baktığı bildirildi. Celil, bu sezon Göztepe forması ile 15 maça çıkıp 1 gol attı.