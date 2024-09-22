Üye Girişi
Haberler

Gözlerden kaçmadı! Derbi kutlamasında dikkat çeken kare

Gözlerden kaçmadı! Derbi kutlamasında dikkat çeken kare
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray, maç sonrası saha içinde ve soyunma odasında galibiyeti kutladı. Sarı-kırmızılıların galibiyeti soyunma odasında kutlarken, Fenerbahçe'nin attığı golü temsil eden 1 rakamının üzerine "Penaltı, joker" yazması ise dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk etti. Sarı kırmızılı ekip, Torreira, Mertens ve Sara'nın golleriyle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin tek golünü penaltıdan Dzeko kaydetti.

"PENALTI, JOKER"

Sarı-kırmızılılar galibiyeti soyunma odasında kutlarken, Fenerbahçe'nin attığı golü temsil eden 1 rakamının üzerine "Penaltı, joker" yazılması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada rakibine göndermelerde bulunan sarı-kırmızılılar, duvara "1-3 Kadıköy Hatırası" yazdı. Teknik direktör Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit Buruk burada poz verirken; Fenerbahçe'nin skoru 1'in yanında ise "penaltı, joker" yazması çok konuşuldu.

İşte o kare;

Gözlerden kaçmadı! Derbi kutlamasında dikkat çeken kare

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe Fenerbahçe Kadıköy Joker Spor

Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

 Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin'in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu

Narin'in annesiyle ilgili ses getirecek yeni itiraf

 Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti

Kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Galatasaray maçıyla ilgili olay mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });