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Gözler bir anda o hakeme çevrildi: Sergen Yalçın'dan olay yaratacak Galatasaray sözleri

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Tartışmalı kararların çıktığı Galatasaray-Göztepe maçını değerlendiren teknik direktör Sergen Yalçın, hakem kararları hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. "Galatasaray'a bir tavsiyem var" diyerek sözlerine başlayan Yalçın, "Hakemlerle ilgili sakın konuşmayın. TFF ve hakemlere teşekkür etsinler! En son konuşacak camia Galatasaray. Herkes konuşsun ama Galatasaray konuşmasın" dedi.

Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde teknik direktörü olması beklenen Sergen Yalçın, Galatasaray - Göztepe maçındaki hakem kararları hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"HAKEMLERDEN ŞİKAYET EDECEK SON CAMİA GALATASARAY"

Maçın hakemi Alper Akarsu'nun kararlarını eleştiren Sergen Yalçın, "Göztepe'nin penaltısı verilmedi. Galatasaray camiasına tavsiyem var, hakemlerle ilgili sakın konuşmayın. TFF ve hakemlere teşekkür etsinler! En son konuşacak camia Galatasaray. Herkes konuşsun ama Galatasaray konuşmasın. Bu maçta da gördük" dedi.

"İSTERSENİZ 20-30 SENE GERİ GİDELİM"

Açıklamalarına devam eden Yalçın, "Galatasaray'ın hakemden şikayet edecek neyi var? 20-30 sene gerilere gidelim isterseniz. Hakemlerden şikayet edecek olan en son camia Galatasaray'dır. Aleyhlerinde hiçbir şey olmuyor. O yüzden televizyona çıkıp hakemlerle ilgili konuşmalarına gerek yok. Zaten kazanıyorlar. Yüzde 90 şampiyon olacaklar. Kaos ortamı yaratmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

"HAKEM YARDIMI ALIYORLAR"

Deneyimli teknik adamın "Galatasaray iyi oynuyor zaman hakem yardımı da alıyor, sakın konuşmasınlar" sözleriyle de dikkat çekti.

"BARIŞ ALPER KÜFÜR ETTİYSE KIRMIZI"

Maçta yaşanan bir pozisyonu yorumlayan Sergen Yalçın "Oyuncu göre göre küfür ediyor ve sen o oyuncuyu atmıyorsan, o zaman o oyuncu bir dahaki maçta vitesi artıracak daha yukarı. Sen onu bir kere atarsan, bir daha kimse bunu yapamayacak sana. Bak ben oyuncuyla ilgili konuşmuyorum, oyuncunun (Barış Alper) ne dediğini görmedim. Küfür ediyorsa atacaksın, bitti, bu kadar. Takım fark etmez, kural neyse uygulayacaksın. Uygulamazsa bana göre işi biter" açıklamasını yaptı.

GALATASARAY MAÇININ HAKEMİNDEN SKANDAL SÖZLER

Sergen Yalçın, geçen sezon Antalyaspor'un başındayken Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın hakemi ile ilgili iddiada bulunurken; "Geçen sene Antalyaspor'dayken Galatasaray maçımız vardı. 2-1 yenildik. Neler olduğunu hatırlarsınız. Hakem 6-7 hafta sonra Antalya'ya geldi. Maçı kazandık. Hakem, "Galatasaray maçını telafi ettik" dedi. Böyle şey olur mu? Kendisi söyledi, ayıp değil mi?" ifadelerini kullandı.

Gözler bir anda o hakeme çevrildi: Sergen Yalçın'dan olay yaratacak Galatasaray sözleriAbdülkadir Bitigen

Geçen sezon Galatasaray - Antalyaspor maçını Abdülkadir Bitigen yönetti. Mustafa Savranlar ve Anıl Usta yardımcı hakem olarak görev yaptı. VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev aldı.

Gözler bir anda o hakeme çevrildi: Sergen Yalçın'dan olay yaratacak Galatasaray sözleri
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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