Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Newcastle United, bomba bir transfer sezonu geçirmeye hazırlanıyor.

NEWCASTLE ARDA'YI İSTİYOR

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Premier Lig'de başarılı bir sezon geçirerek Devler Ligi biletini alan Newcastle United, transferde 3-4 büyük ismi takıma getirerek gelecek sezon tüm kulvarlarda başarılı olmayı hedefliyor. Yapılması hedeflenen transferlerden biri de Arda Güler.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Haberde, İngiliz ekibinin Real Madrid forması giyen milli yıldızımız için girişimlere başlayacağı belirtilirken, 20 yaşındaki yıldız oyuncu için Madrid'e kiralama teklifi yapılacağı aktarıldı. Xabi Alonso'yu takımın başına getiren İspanyol devinin Arda Güler için vereceği kararın çok önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca yıldız oyuncunun Premier Lig'de forma giyme ihtimalinin az olmadığı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Ancelotti ile istediği süreleri alamayan Arda Güler, 42 maçta 1773 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 5 gol atan Arda, 9 golün de pasını verdi.