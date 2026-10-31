Gothenburg'da yıldız eskrimciler takım olarak 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz kazandı

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Milli eskrimciler, İsveç'in Gothenburg kentinde düzenlenen Yıldızlar Circuit turnuvasında takım müsabakalarında 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, yıldızlar kadın flöre kategorisinde Elif Ada Yıldız, Ada Küfeciler, Nil Kırtay ve Beril Demir'den oluşan milli takım gümüş, Rüya Kalkan, Defne Coşgunçay, Mira Yurdakul ve Öykü Duru Akgül'den oluşan Türkiye 2 takımı ise bronz madalya kazandı.

Türkiye, 14 yaş altı erkek flöre takım müsabakaları finalinde iki ekiple temsil edildi. Finalde rakiplerini mağlup eden Yusuf Eren Öksüz, Ozan Mutlu ve Mehmet Soyçopur, altın madalya aldı.

Finalde kaybeden Kerem Arı, Ali Albayrak ve Selim Aren Özkan'dan kurulu Türkiye 2 takımı, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA