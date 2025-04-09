Görüşmeler başladı! Fenerbahçe, Kostic'in bonservisini alacak

Fenerbahçe, bu sezon ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken bir yandan da transfer görüşmelerine devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde kiralık olarak forma giyen Filip Kostic, gösterdiği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların gözüne girmeyi başardı. Sırp yıldızın bonservisinin alınması için çalışmalar başladı.

MOURINHO KALMASINI İSTİYOR

İtalya basınından Tuttosport'ta yer alan haberde; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Filip Kostic'i takımda tutmak istediği ve yönetimden özel talepte bulunduğu belirtildi.

JUVENTUS'UN TALEBİ 4 MİLYON EURO

Haberde, Kostic'in bonservisi için Juventus'un 4 milyon euroluk bir talebi bulunduğu ifade edilirken, oyuncunun brüt 5.5 milyon euro olan maaşından da kurtulmak için Fenerbahçe'ye olası satışına sıcak bakıldığı kaydedildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK

Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde Kostic'in menajeri Alessandro Lucci ile görüşme yapacağı ve oyuncuyla 2+1 yıllık bir sözleşme imzalamak için çalışmalarına hız kazandırdığı öne sürüldü.

KOSTIC'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Filip Kostic, bu sezon özellikle üçlü formasyona geçilmesinin ardından takımın en önemli isimlerinden birisi oldu. Sol kanatta gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan ve önemli skor katkısı sağlayan Sırp futbolcu, bu sezon çıktığı 29 maçta 2 gol 7 asistlik performans sergiledi.