Görüşme bile gerçekleştirmiş! İşte Erden Timur'un isteyip de Galatasaray'a getiremediği tek futbolcu

Bu sezon transfer dönemine damga vuran Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılarda transfer operasyonunu yürüten Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili erden Timur'un çok isteyip de imzayı attıramadığı futbolcu ortaya çıktı. Timur'un Real Madrid'den Eden Hazard ile 2 görüşme gerçekleştirdiği ancak Belçikalı futbolcunun kulübünde kalmak istediği belirtildi.

13 futbolcuyu renklerine bağlayan Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, transfer döneminin yıldızı oldu. Icardi, Mertens, Torreira ve Seferovic gibi dünyaca ünlü futbolculara imza attıran Timur'un Eden Hazard'ı getirmek için de büyük çaba harcadığı ortaya çıktı.

"GELECEKTE NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Süleyman Rodop, Erden Timur'un Eden Hazard ile görüştüğünü açıkladı. Rodop sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sportif A.Ş. Başkanvekilimiz Erden Timur ile görüştüm; 'Çok isteyip alamadığınız bir isim oldu mu?' diye sordum. Erden Bey, Eden Hazard ismini söyledi. İki görüşme yapılmış; Real Madrid'de kalacağını belirtmiş. Gelecekte neler olur göreceğiz." ifadelerini kullandı.