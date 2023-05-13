Görüntüler çok konuşulacak! Dursun Özbek alkış tutup Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı
Spor Haberleri
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte "Fener Ağlama" bestesini söyledi. Sosyal medyaya düşen görüntüler tartışma yarattı.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, seçimler nedeniyle verilen kısa arada Florya'daki tesislerde etkinlik düzenledi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler de etkinlikte bulundu.
ALKIŞ TUTUP "FENER AĞLAMA" BESTESİNİ SÖYLEDİ
Başkan Özbek, etrafındaki kalabalığın açtığı "Fener Ağlama" bestesini alkış tutarak söyledi. 343Digital'in paylaştığı görüntüler sosyal medyayı karıştırdı.
TARTIŞMA ÇIKTI
Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada hararetli bir tartışma yaşadı. Görüntülere tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar da oldu.
Sosyal medyadaki bazı yorumlar:
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023