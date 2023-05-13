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Görüntüler çok konuşulacak! Dursun Özbek alkış tutup Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı

Spor Haberleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte "Fener Ağlama" bestesini söyledi. Sosyal medyaya düşen görüntüler tartışma yarattı.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, seçimler nedeniyle verilen kısa arada Florya'daki tesislerde etkinlik düzenledi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler de etkinlikte bulundu.

ALKIŞ TUTUP "FENER AĞLAMA" BESTESİNİ SÖYLEDİ

Başkan Özbek, etrafındaki kalabalığın açtığı "Fener Ağlama" bestesini alkış tutarak söyledi. 343Digital'in paylaştığı görüntüler sosyal medyayı karıştırdı.

Görüntüler tepki çekti! Dursun Özbek alkış tutup Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı

TARTIŞMA ÇIKTI

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada hararetli bir tartışma yaşadı. Görüntülere tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar da oldu.

Sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Görüntüler tepki çekti! Dursun Özbek alkış tutup Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı

Görüntüler tepki çekti! Dursun Özbek alkış tutup Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı

Görüntüler tepki çekti! Dursun Özbek alkış tutup Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı

Görüntüler tepki çekti! Dursun Özbek alkış tutup Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı

Görüntüler tepki çekti! Dursun Özbek alkış tutup Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı

Görüntüler tepki çekti! Dursun Özbek alkış tutup Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Dursun Özbek Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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