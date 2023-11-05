Görüntü ortaya çıktı! Taraftarın hedef tahtasına oturttuğu Fenerbahçeli yıldız gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor maçındaki performansı tepki çeken Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin, oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı ve hemen soyunma odasının yolunu tuttu.

Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in performansı büyük tepki çekti. Milli stoper, İsmail Kartal tarafından oyundan alınırken duygusal anlar yaşadı.

DOĞRUDAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Trabzonspor'un attığı gollerde hatası bulunan Samet Akaydin, teknik direktör İsmail Kartal tarafından 74. dakikada oyundan alındı. Deneyimli stoper, gözyaşlarını tutamazken doğrudan soyunma odasına girdi.

TARAFTAR ALKIŞLARLA MORAL VERDİ

Maç içindeki hataları sonrası Fenerbahçe taraftarları, Samet'e tepki göstermişti. Tribündeki tepkiler sonrası taraftarın bir kısmı milli stopere alkışlarla moral vermeye çalıştı.