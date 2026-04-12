Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası Ankara'da sona erdi

Güncelleme:
Spor Toto Görme Engelliler Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Ankara'da tamamlandı. Erkekler ve kadınlar kategorilerinde çeşitli sıkletlerde madalya kazanan sporcular belirlendi.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, Türkiye Judo Federasyonu Spor Salonu'ndaki müsabakaların ardından sona erdi.

Sıkletlerinde altın madalya kazanan sporcular şöyle:

Erkekler J1

70 kilo: Kadir Yıldırım

81 kilo: Gökçe Yavuz

95 kilo: Samet Şafak

+95 kilo: Gökhan Biçer

Kadınlar J1

52 kilo: Havva Elmalı

60 kilo: Merve Uslu Hajabipour

70 kilo: Esmer Taşkın

+70 kilo: Nazan Akın Güneş

Erkekler J2

70 kilo: Recep Çiftçi

81 kilo: Serdar Aydın

95 kilo: Hidayet Sevinç

+95 kilo: Harun Çelik

Kadınlar J2

52 kilo: Zeynep Bozdemir

60 kilo: Zeynep Çelik

70 kilo: Duygu Çete Artar

+70 kilo: Damla İmrek

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
