Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası Ankara'da sona erdi
Spor Toto Görme Engelliler Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Ankara'da tamamlandı. Erkekler ve kadınlar kategorilerinde çeşitli sıkletlerde madalya kazanan sporcular belirlendi.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, Türkiye Judo Federasyonu Spor Salonu'ndaki müsabakaların ardından sona erdi.
Sıkletlerinde altın madalya kazanan sporcular şöyle:
Erkekler J1
70 kilo: Kadir Yıldırım
81 kilo: Gökçe Yavuz
95 kilo: Samet Şafak
+95 kilo: Gökhan Biçer
Kadınlar J1
52 kilo: Havva Elmalı
60 kilo: Merve Uslu Hajabipour
70 kilo: Esmer Taşkın
+70 kilo: Nazan Akın Güneş
Erkekler J2
70 kilo: Recep Çiftçi
81 kilo: Serdar Aydın
95 kilo: Hidayet Sevinç
+95 kilo: Harun Çelik
Kadınlar J2
52 kilo: Zeynep Bozdemir
60 kilo: Zeynep Çelik
70 kilo: Duygu Çete Artar
+70 kilo: Damla İmrek