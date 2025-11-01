Haberler

Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası Mersin'de Devam Ediyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası, üçüncü gününde Mersin'de devam ediyor. 8 Türk sporcunun da yer aldığı şampiyonada, çeşitli ülkelerden sporcular bench press, squat ve deadlift disiplinlerinde mücadele ediyor.

Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası üçüncü gününde Mersin'de devam ediyor.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) işbirliğinde bir otelde organize edilen şampiyona kadınlar ve erkekler kategorilerinde devam ediyor.

Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya, Ukrayna, Çekya, Kenya ve Libya'dan sporcuların mücadele ettiği şampiyonada, katılımcılar bench press, squad ve deadlift disiplinlerinde başarıya ulaşmak için ter döktü.

Türkiye'den 8 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın final müsabakalarının ardından sona erecek.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Murat Aksu, AA muhabirine, görme engelliler için en önemli organizasyonlardan birine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Gelen sporcu ve teknik heyetlerin Mersin'de olmaktan keyif aldığını dile getiren Aksu, "Seneye bu organizasyonu devam ettireceğimizi düşünüyorum. Mersin bu konuda Türkiye'nin yüz akı şehirlerinden biri. Mersin'de çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

Aksu, gelecek yıl Mersin'de Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Dünya Gençlik Oyunları'nı düzenlemeyi planladıklarını ve bu organizasyonu daha güzel bir şekilde organize etmek istediklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
