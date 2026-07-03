Sakatlıktan döndü, Avrupa Şampiyonası'nda 4 dünya rekoru kırıp 2 altın madalya kazandı

Mersin'deki Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 4 dünya rekoru kırıp 2 altın madalya kazanan milli sporcu Bircan Şimşek, geçen yıl çapraz bağının kopmasının ardından iyileşerek döndüğü sahalarda tarih yazdı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) işbirliğinde Mersin'de organize edilen, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı şampiyonada 36 yaşındaki Bircan, artı 100 kiloda mücadele etti.

Görme engelli Bircan, "bench press" disiplininde 65 kilogram kaldırarak dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

"Squat"ta 90 kilogramla yeni dünya rekorunu elde eden Bircan, 105 kilogram kaldırdığı "deadlift"te de yine dünya rekortmeni oldu.

Bircan, 3 disiplinin toplam ağırlıkların ölçüldüğü "Powerlifting" branşında 260 kilograma ulaştı.

Milli sporcu, bu derecesiyle sıkletinde dördüncü dünya rekorunu kırıp ikinci altın madalyayı kazandı.

"Bayrağımızı dalgalandırdım, bu benim için çok büyük bir onur"

Rekortmen sporcu Bircan Şimşek, tarihi başarıların ardından yaşadığı sevinci ve duygularını AA muhabirine anlattı.

Organizasyona hazırlık sürecinde çok emek verdiğini belirten Bircan, şöyle konuştu:

"Geçen sene bir sakatlık geçirmiştim. Çapraz bağım koptu, ameliyat oldum. Sonrasında antrenmanlara tekrar başladım. Buraya geldiğimde Avrupa şampiyonluğuyla beraber rekor kıracağımı düşünmüyordum. Sakatlığımın vermiş olduğu bir dezavantaj vardı. Düşündüğüm gibi olmadı. Ülkeme rekorlar ve şampiyonluklar getirdiğim için çok mutluyum. Organizasyon hem ülkemde yapıldı hem de bayrağımızı dalgalandırdım, bu benim için çok büyük bir onur."

"Kimse rekor beklemiyordu"

Bircan Şimşek, sevincini ailesini, hocaları ve milli takım arkadaşlarıyla yaşadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kimse rekor beklemiyordu. Belki şampiyonluk bekliyorlardı ama rekor beklemiyorlardı. Herkes bana çok güzel dileklerde bulundu. Onlar da çok mutlu oldu. Bu spora 15 yaşında başladım. İlk başladığımda Brezilya'da Dünya Oyunları vardı. Orada dünya şampiyonu oldum. Sonrasında birçok dünya şampiyonlukları, ikincilik, üçüncülük ve gençler dünya rekorları kırdım. Bu zamana kadar antrenmanlarımızı hiç bırakmadan imkanlarımızın el verdiği takdirde yapabildik. Zorluklarla, karda, çamurda elimizden geleni yapmaya çalıştık."

Bircan, yıl sonunda düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüreceğini ve orada da şampiyon olup rekor kırmak istediğini belirtti.

Dünya Oyunları'na gidebilmeye hak kazanması için Dünya Şampiyonası'na katılması gerektiğini ifade eden Bircan, "Görme engellilerin en büyük organizasyonu. Tüm branşların bulunduğu olimpiyat düzeyinde bir organizasyon. Orada da yine aynı bu almış olduğum ünvanı devam ettirmek istiyorum." diye konuştu.

Hedef 2027 Dünya Oyunları

Milli takım antrenörü Ersin Akyüz de Bircan'ın küçük yaşlarından beri yanında olduğunu dile getirdi.

Bircan'ın azmi ve başarılarıyla dikkati çektiğini vurgulayan Akyüz, şunları kaydetti:

"Dünyada iyi dereceleri vardı, rekor da kırmıştı fakat bir sakatlık süreci geçirdi. Sakatlıktan sonra kendini toparladı, hazırlandı. Avrupa'da da dünya rekorunu kırdı. Altın madalyaya kendisi ulaştı. Sene sonundaki dünya şampiyonası için bir hazırlığımız var. Eğer orada da bir dünya rekoru yaparsa önünde 2027 Dünya Oyunları olacak. Orada da çok hırslı olacağına inanıyorum."