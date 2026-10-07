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Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, Polonya'yı 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu

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Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, ilk kez katıldığı 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya'yı 2-0 yenerek şampiyon oldu. İstanbul'da oynanan finalde milliler, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, ilk kez katıldığı 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya'yı yenerek şampiyon oldu.

Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, İstanbul'da gerçekleştirilen Kadın Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Milliler, Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya ile karşılaşırken, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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