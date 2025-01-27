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Görme Engelli Abdullah Karaman'ın Fenerbahçe Maçı Hayali Gerçekleşti

Görme Engelli Abdullah Karaman'ın Fenerbahçe Maçı Hayali Gerçekleşti
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Şanlıurfalı görme engelli Abdullah Karaman, Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçı tribünden izleyerek büyük bir hayalini gerçekleştirdi. Polis ekipleri tarafından evinde ziyaret edilerek forma hediye edilen Karaman, Fenerbahçe yönetimi sayesinde maçı izleme fırsatı buldu.

Şanlıurfalı görme engelli Abdullah Karaman'ın taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin maçını tribünden takip etme hayali gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında polis ekipleri, Ceylanpınarlı Abdullah Karaman'ı evinde ziyaret ederek forma hediye etti.

Ziyarette taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin maçını tribünden takip etme hayali bulunduğunu belirten Karaman'ın isteği, Fenerbahçe yönetimi tarafından karşılandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen polis eşliğinde İstanbul'a giden Karaman, Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Kulüp tarafından çeşitli hediyeler verilen Karaman, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Spor
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