Görelespor Kulüp Başkanı Engin Camadan'ın Son Yolculuğu

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Görelespor'un kulüp başkanı Engin Camadan, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı. Camadan için Görele ilçesinde askeri tören düzenlendi ve cenazesi Frengi Mezarlığı'nda defnedildi.

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Görelespor'un kulüp başkanı gazi Engin Camadan, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Mardin'de 1989'da jandarma onbaşı olarak vatani görevini yaptığı sırada gazi olan Camadan için Görele ilçesindeki Hasanağa Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Törene, Camadan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Görele Kaymakam Vekili Erkut Pamuk, Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, askerler, Görelespor Kulübü yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Engin Camadan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Frengi Mezarlığı'nda toprağa verildi.