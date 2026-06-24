Bilecik 2. Amatör Lig'de sezon sona ererken, B Grubu'ndaki Gölpazarıspor 1. Amatör Lig'e yükselmeyi son haftada kaybetti.

Bilecik 2. Amatör Lig'de A ve B Grupları'nda ligin son haftası olan 6'ncı hafta geride kalırken, gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar Bilecik 1. Amatör Lige yükseldiler. A Grubu'nun son haftasında şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Kandillispor kendi evinde Güneşspor'u 10-1'lik skorla yendi. Ligi ikinci bitirerek, Bilecik 1. Amatör Lig'e yükselen diğer bir takım olan Kurtköyspor'da kendi evinde Bozüyük Gücüspor'u 3-0 yendi. Kandillispor 6 maçta 5 galibiyet 1 mağlubiyetle 16 puanla ligi bitirirken, Kurtköyspor 12, Güneşspor 3 ve Bozüyük Gücüspor 1 puanla ligi tamamladı.

Gölpazarıspor şampiyonluğu son haftada kaybetti

B Grubu'nda ligin son haftası 7 puanla ikinci sırada giren Gölpazarıspor kendi evinde ligin şampiyonu 1299 Bilecikspor Kulübü'ne kendi evinde 3-2 kaybederek, Bilecik 1. Amatör Lige yükse şansını kaybetti. Haftaya 6 puanla üçüncü sırada yer alan Vezirhanspor kendi evinde Bayırköyspor'u 4-0 yenerek, 9 puana yükseldi. Bu sonuçlardan sonra 13 puanlı 1299 Bilecikspor Kulübü ve 9 puanlı Vezirhanspor Bilecik 1. Amatör Lige yükselen takımlar oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı