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Gölpazarıspor 1. Amatör Lig'e yükselmeyi son haftada kaybetti

Gölpazarıspor 1. Amatör Lig'e yükselmeyi son haftada kaybetti
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Bilecik 2. Amatör Lig'de sezon sona erdi. B Grubu'nda Gölpazarıspor, son haftada 1299 Bilecikspor'a 3-2 yenilerek 1. Amatör Lig'e yükselme şansını kaybetti. Vezirhanspor ise son haftada Bayırköyspor'u 4-0 yenerek ligi ikinci bitirdi ve 1. Amatör Lig'e yükseldi.

Bilecik 2. Amatör Lig'de sezon sona ererken, B Grubu'ndaki Gölpazarıspor 1. Amatör Lig'e yükselmeyi son haftada kaybetti.

Bilecik 2. Amatör Lig'de A ve B Grupları'nda ligin son haftası olan 6'ncı hafta geride kalırken, gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar Bilecik 1. Amatör Lige yükseldiler. A Grubu'nun son haftasında şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Kandillispor kendi evinde Güneşspor'u 10-1'lik skorla yendi. Ligi ikinci bitirerek, Bilecik 1. Amatör Lig'e yükselen diğer bir takım olan Kurtköyspor'da kendi evinde Bozüyük Gücüspor'u 3-0 yendi. Kandillispor 6 maçta 5 galibiyet 1 mağlubiyetle 16 puanla ligi bitirirken, Kurtköyspor 12, Güneşspor 3 ve Bozüyük Gücüspor 1 puanla ligi tamamladı.

Gölpazarıspor şampiyonluğu son haftada kaybetti

B Grubu'nda ligin son haftası 7 puanla ikinci sırada giren Gölpazarıspor kendi evinde ligin şampiyonu 1299 Bilecikspor Kulübü'ne kendi evinde 3-2 kaybederek, Bilecik 1. Amatör Lige yükse şansını kaybetti. Haftaya 6 puanla üçüncü sırada yer alan Vezirhanspor kendi evinde Bayırköyspor'u 4-0 yenerek, 9 puana yükseldi. Bu sonuçlardan sonra 13 puanlı 1299 Bilecikspor Kulübü ve 9 puanlı Vezirhanspor Bilecik 1. Amatör Lige yükselen takımlar oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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