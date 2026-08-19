Haberler

U-11 Gölpa Cup'ta Minikler Sahada Buluştu

U-11 Gölpa Cup'ta Minikler Sahada Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen U-11 Gölpa Cup sona ererken, ilçede büyük heyecan yaşandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen U-11 Gölpa Cup sona ererken, ilçede büyük heyecan yaşandı.

Gölpazarıspor tarafından organize edilen U-11 Gölpa Cup Futbol Turnuvasına, Kocaelispor, Eskişehirspor, Gölpazarıspor, Bursa Kültür, Esentepe Spor, Eskişehir Çelikkordu, Bursa HD Osmangazispor, Kütahya Yeşilay ve Bilecik'i temsilen Lefke Birlik SK katıldı. Gölpazarı İlçe Stadı'nda birbirinden güzel maçlar oynanırken, minikler hünerlerini sergiledi. 2015 ve 2016 doğumlu sporcuların mücadele ettiği turnuva, genç futbolculara hem rekabet hem de dostluk içerisinde mücadele etme fırsatı sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı

Başkent Ankara'daki bu Rezilliği görenler telefona sarıldı
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Fas'ın kırmızı bültenle aradığı kadın Avcılar'da yakalandı

Ülkesi kırmızı bültenle arıyordu: Türk polisi bakın nerede yakaladı
Adana'da 'Yan Baktın' kavgası kanlı bitti: 1 ölü

“Yan Baktın” kavgası kanlı bitti: 1 genç bıçaklanarak öldürüldü
Ankara'da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı

Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Asensio kararı bardağı taşırdı

Korktuğu başına geldi!

Maç sonucu rezil görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz