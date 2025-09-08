Haberler

Goller resmen yağmur gibi yağdı! İşte Dünya Kupası Elemleri'nde gecenin sonuçları

Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 8 maç oynandı. A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçında Gürcistan, Bulgaristan'ı 3-0 yendi. İşte gecenin sonuçları...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 8 maç yapıldı. A Milli Futbol Takımı, ikinci maçların oynandığı E Grubu'nda İspanya'yı ağırladı. Konuk ekip, Pedri (2), Merino (3) ve Ferran Torres'in golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

DÜN GECE GOL YAĞDI

Ay-yıldızlıların grubundaki diğer müsabakada ise Gürcistan, sahasında Khvicha Kvaratskhelia, Nika Gagnidze ve Georges Mikautadze'nin golleriyle Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle;

A Grubu

  • Lüksemburg-Slovakya: 0-1
  • Almanya-Kuzey İrlanda: 3-1

E Grubu

  • Türkiye-İspanya: 0-6
  • Gürcistan-Bulgaristan: 3-0

G Grubu

  • Litvanya-Hollanda: 2-3
  • Polonya-Finlandiya: 3-1

J Grubu

  • Belçika-Kazakistan: 6-0
  • Kuzey Makedonya-Lihtenştayn: 5-0
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıoğuz:

iki türk takımı ikiside 6 tane yemiş utanmazlar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
