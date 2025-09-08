Goller resmen yağmur gibi yağdı! İşte Dünya Kupası Elemleri'nde gecenin sonuçları
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 8 maç oynandı. A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçında Gürcistan, Bulgaristan'ı 3-0 yendi. İşte gecenin sonuçları...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 8 maç yapıldı. A Milli Futbol Takımı, ikinci maçların oynandığı E Grubu'nda İspanya'yı ağırladı. Konuk ekip, Pedri (2), Merino (3) ve Ferran Torres'in golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.
DÜN GECE GOL YAĞDI
Ay-yıldızlıların grubundaki diğer müsabakada ise Gürcistan, sahasında Khvicha Kvaratskhelia, Nika Gagnidze ve Georges Mikautadze'nin golleriyle Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.
Alınan sonuçlar şöyle;
A Grubu
- Lüksemburg-Slovakya: 0-1
- Almanya-Kuzey İrlanda: 3-1
E Grubu
- Türkiye-İspanya: 0-6
- Gürcistan-Bulgaristan: 3-0
G Grubu
- Litvanya-Hollanda: 2-3
- Polonya-Finlandiya: 3-1
J Grubu
- Belçika-Kazakistan: 6-0
- Kuzey Makedonya-Lihtenştayn: 5-0