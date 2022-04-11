Golfte heyecan sürüyor

Golfte geçtiğimiz hafta sonunda ulusal ve uluslararası müsabakalar düzenlendi. Slovakya'da gerçekleştirilen turnuvada milli golfçü Deniz Sapmaz, ikinci olma başarısı gösterdi. Ayrıca Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu İstanbul Minikler 2'nci ayak müsabakaları da Marmara Akademi Golf Sahası'nda gerçekleştirildi.

Turnuvada dereceye giren sporcular, turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreniyle madalyalarını aldılar. TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler İstanbul 3'üncü ayak müsabakaları, 21 Mayıs Cumartesi günü Marmara Akademi Golf Sahası'nda oynanacak.