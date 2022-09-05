Golf Federasyonu Başkan Vekili Dora: Milli takımımız için iyi bir sezon geçti

TÜRKİYE Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Dora, "Bu yıl milli takımımız için iyi bir sezon geçti. Kızlarımız Avrupa birinciliğini elde etti. Erkeklerimiz Avrupa üçüncüsü oldu. Bu hafta dünya kupasında erkek milli takımımız toplam 72 takım arasında 38'inci oldu" dedi.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü'nde düzenlenen Kulüplerarası Golf Turnuvası için bölgeye gelen Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Dora ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat, Demirören Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Başkan Vekili Mehmet Dora, "Kulüplerarası turnuvanın son ayağını oynadık. İlk ayağını Bodrum'da, ikinci ayağını Klassis, üçüncü ayağını ise Ankara'da yapmıştık. Turnuvada toplam 18 takımımız yarıştı. 11'i 1. Lig, 7'si ise Süper Lig'de. Bu yıl milli takımımız için iyi bir sezon geçti. Kızlarımız Avrupa birinciliğini elde etti. Erkeklerimiz Avrupa üçüncüsü oldu. Bu hafta dünya kupasında erkek milli takımımız toplam 72 takım arasında 38. oldu. Engelli takımımızda Mehmet Kazan şu anda dünya 18'incisi. Daha önünde 2 turnuva var. Tahminimiz ilk 10 içerisine gireceği şeklinde" dedi.

"Yatırımlar yapıyoruz. Şu anda gençlerimiz de çok iyi gidiyor. Amacımız bu sporu her yaştan her kesime yayabilmek ve başlattırmak. Elimizden geldiğince fazla oyuncuya golf oynatmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Umarım önümüzdeki senelerde başarılarımız gelecek. Ülkemize kupalar getirilecek diye düşünüyorum. Bu sene Avrupa'da birkaç turnuvada şampiyonluk ve üçüncülüklerimiz var. Gayet mutluyuz. Verimli bir yıl geçti."