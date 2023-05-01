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Golden State, play-off yarı finaline yükselen son takım oldu

Golden State, play-off yarı finaline yükselen son takım oldu

Spor Haberleri

NBA play-off'ları birinci tur 7. maçında Golden State Warriors, deplasmanda Sacramento Kings'i 120-100'lük skorla yenerek seriyi 4-3 kazandı ve Batı Konferansı play-off turu yarı finalinde Los Angeles Lakers'ın rakibi oldu.

NBA play-off'ları birinci tur 7. maçında Golden State Warriors, deplasmanda Sacramento Kings'i 120-100'lük skorla yenerek seriyi 4-3 kazandı ve Batı Konferansı play-off turu yarı finalinde Los Angeles Lakers'ın rakibi oldu. Warriors'ta 50 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle mücadele eden Stephen Curry, takımını galibiyete taşıdı.

NBA'de play-off heyecanı 2 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı play-off'ları birinci tur 7. maçında Golden State Warriors, deplasmanda Sacramento Kings'i 120-100'lük skorla yenerek seriyi 4-3 kazandı. Golden State Warriors, bu sonucun ardından Batı Konferansı play-off turu yarı finalinde Los Angeles Lakers'ın rakibi oldu. Warriors'ta 50 sayı, 8 ribaund, 6 asistle mücadele eden Stephen Curry, takımına galibiyeti getirdi. Konuk ekipte Andrew Wiggins 17 sayı, 7 ribaund, Klay Thompson 16 sayı ve 5 ribaund, Kevon Looney de 11 sayı, 21 ribaundla katkı verdi. Sacramento'da ise Domantas Sabonis 22 sayı, 8 ribaund, De'Aaron Fox 16 sayı ve 6 asist, Malik Monk da 14 sayı, 9 ribaund kaydetti.

Heat, Knicks'i yenerek konferans yarı finalinde 1-0 öne geçti

Doğu Konferansı play-off turu yarı finalinde Miami Heat, konuk olduğu New York Knicks'i 108-101'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Heat'te Jimmy Butler 25 sayı, 11 ribaund, Gabe Vincent 20 sayı ve 5 asist, Kyle Lowry de 18 sayı, 6 asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu. Knicks'te ise R. J. Barrett'in 26 sayı ve 9 ribaundu, Jalen Brunson'ın 25 sayı, 7 asisti, Obi Toppin'in de 18 sayı, 8 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi. Serinin 2. maçı, 2 Mayıs'ta New York'ta oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Golden State Warriors Los Angeles Lakers Sacramento Kings Spor Haberler

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