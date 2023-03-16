Golcüler sahnede! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 8 etabına geçildi. Real Madrid-Liverpool, Frankfurt- Napoli karşılaşmalarının oynanmasıyla çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

REAL MADRİD KASMADI

İlk maçta deplasmanda Liverpool'u 5-2'lik skorla mağlup eden Real Madrid, İspanya'daki maçta İngiliz ekibini Karim Benzema'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, 6-2'lik skorla turu atlayan taraf oldu.

OSIMHEN SAHNEDE

İlk maçta deplasmanda Frankfurt'u 2-0'lık skorla mağlup eden Napoli, sahasında da üstün olan taraftı. 45 ve 53'te Osimhen, 64'te Zielinski'nin attığı gollerle İtalyan ekibi maçı 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Napoli, toplamda 5-0'lık skorla Frankfurt'u eledi.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar: