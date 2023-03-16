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Golcüler sahnede! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

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Golcüler sahnede! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu çarşamba gecesi oynanan maçlarla tamamlandı. Liverpool'u eleyen Real Madrid ve Frankfurt'u kupanın dışına iten Napoli, çeyrek finale yükseldi. İşte Devler Ligi'nde son 8'e kalan takımlar.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 8 etabına geçildi. Real Madrid-Liverpool, Frankfurt- Napoli karşılaşmalarının oynanmasıyla çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

İlk maçta deplasmanda Liverpool'u 5-2'lik skorla mağlup eden Real Madrid, İspanya'daki maçta İngiliz ekibini Karim Benzema'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, 6-2'lik skorla turu atlayan taraf oldu.

Golcüler sahnede! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

İlk maçta deplasmanda Frankfurt'u 2-0'lık skorla mağlup eden Napoli, sahasında da üstün olan taraftı. 45 ve 53'te Osimhen, 64'te Zielinski'nin attığı gollerle İtalyan ekibi maçı 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Napoli, toplamda 5-0'lık skorla Frankfurt'u eledi.

Golcüler sahnede! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

  • Chelsea
  • Benfica
  • Bayern
  • AC Milan
  • Man City
  • Inter
  • Real Madrid
  • Napoli
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Napoli Spor Haberler

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