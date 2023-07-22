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Gölcük Belediyesi Kum Futbol Turnuvası Başladı

Spor Haberleri

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Kum Futbol Turnuvası, birbirinden çekişmeli maçlarla başladı. Gençler ve büyükler olmak üzere iki kategoride oynanan maçlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Turnuva yarın sona erecek.

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Kum Futbol Turnuvası, birbirinden çekişmeli maçlarla başladı.

Gölcük'te yaklaşık 26 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Kum Futbol Turnuvası, Değirmendere Yüzbaşılar sahilinde başladı. Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen, gençler ve büyükler olmak üzere iki kategoride oynanan maçlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, turnuvanın açılışına katılarak sporculara başlarılar diledi. Heyecan dolu maçlara sahne olan turnuvada tribünü dolduran seyirciler, takımlarına destek verdi. Çekişmeli geçen maçlarda iki kategoride de sporcular yeteneklerini kum üzerinde sergiledi. 32 takım, 324 sporcunun yer aldığı Kum Futbolu Turnuvası yarın sona erecek. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gölcük Belediyesi Futbol Gölcük Spor Haberler

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