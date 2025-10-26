Haberler

Golbol Genç Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Golbol Genç Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu
Görme engelli sporcular İrem Su Savaş, Ecrin Naz Uyar ve Betül Ayangül, Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda şampiyonluk yaşadı. Takım, A Milli Takım hayalini kurarken dostlukları sayesinde büyük bir başarı elde etti.

Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda Almanya'yı yenerek şampiyon olan ve aynı kulüpte oynayan Golbol Genç Kadın Milli Takımı sporcuları İrem Su Savaş, Ecrin Naz Uyar ve Betül Ayangül, A Milli Takım formasını giyebilmenin hayalini kuruyor.

Konya'da yaşayan görme engelli 3 sporcunun arkadaşlıkları, öğrenim gördükleri Mediha-Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulunda başladı.

Okulda golbol ile ilgilenmeye başlayan 3 kız arkadaşın yolu, kentteki Anadolu Kartalları Görme Engelliler Spor Kulübünde tekrar kesişti.

Çocukluk arkadaşı milli sporcular İrem Su, Ecrin Naz ve Betül, bu yıl Golbol Genç Kadın Milli Takımı'na seçilip temmuzda İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda finalde Almanya'yı 10-2 mağlup ederek Türkiye'yi gururlandırdı.

"Çok güzel bir süreç geçirdik ve güzel bir takım olduk"

Takımın kaptanı 16 yaşındaki İrem Su Savaş, AA muhabirine, 5 yıldır golbol ile ilgilendiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla Avrupa'da milli bir başarı yakalamanın gurur verici olduğunu vurgulayan İrem Su, hep birlikte A Milli Takım'ın oyuncusu olmak istediklerini dile getirdi.

Takımın bir diğer oyuncusu 14 yaşındaki Ecrin Naz Uyar ise İrem Su Savaş'ın yönlendirmesiyle kulübe katıldığını belirterek, "İlk başlarda çok iyi değildik ama ilerleyen süreçte çok geliştik. Kulübe geldiğimde üçümüz takım olmaya başlamıştık. Çok güzel bir süreç geçirdik ve güzel bir takım olduk. Avrupa'da da çok güzel bir başarı kazandık." ifadelerini kullandı.

Takımın oyuncularından 15 yaşındaki Betül Ayangül de 4 yıldır aynı kulüpte arkadaşlarıyla beraber ter döktüğünü kaydetti.

Güzel bir uyum yakaladıklarını anlatan Betül, "Birbirimizi çocukluktan beri tanıyoruz. Güzel yol aldık. Bu bağ, arkadaşlığımızın yanı sıra saha içerisindeki performansımızı da artırıyor. Bu arkadaşlıkla da başarı geldi." dedi.

"Bu duyguyu tekrar tekrar yaşamak için aynı özveriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Anadolu Kartalları Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Kudret Şen, 2021'de kurulan kulübün, oyuncularıyla kısa sürede seviye atladığını söyledi.

Golbolün ağır ve herkesin yapabileceği bir spor olmadığına işaret eden Şen, "Çok ciddi antrenman süreci gerektiriyor. Biz yılın her haftasını değerlendirdik. Kulüp olarak genç milli takımda nasıl yer aldıysak, A Milli Takım'ın da bizim çocuklarımızdan oluşması için çaba sarf ediyoruz. Maçı ağlayarak izledik. Bu duyguyu tekrar tekrar yaşamak için aynı özveriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Şen, takımın bu yıl Türkiye şampiyonu olduktan sonra genç milli takım kadrosuna dahil edildiğini, ardından da Avrupa'da gurur yaşattıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
