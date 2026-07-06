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Kocaeli'de golbol müsabakaları başladı

Kocaeli'de golbol müsabakaları başladı
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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Golbol Erkekler 4. Lig Müsabakaları, Kocaeli'de 53 takım ve 220 sporcunun katılımıyla başladı. Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım, bu yıl katılımın arttığını ve golbolun uluslararası alanda Türkiye'nin en başarılı branşlarından biri olduğunu belirtti. Müsabakalar 11 Temmuz'da sona erecek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu faaliyet programında yer alan Golbol Erkekler 4. Lig Müsabakaları, Kocaeli'de başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalar Başiskele Spor Salonu ve Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda yapılıyor.

Organizasyonda 53 takım ve 220 sporcu mücadele ediyor. Türkiye'nin farklı illerinden Kocaeli'ye gelen kulüpler, bir üst lige yükselme hedefiyle sahaya çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Golbol Erkekler 4. Lig Müsabakaları'nın her geçen yıl daha güçlü bir katılımla düzenlendiğini ifade etti.

Golbolun Türkiye'nin uluslararası alanda en başarılı olduğu branşların başında geldiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu başarının sürdürülebilir olması için alt liglerimizdeki sporcularımızın gelişimi, kulüplerimizin faaliyetlere aktif katılımı ve yeni yeteneklerin Türk sporuna kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Geçtiğimiz yıl 36 takımın katıldığı Erkekler 4. Lig Müsabakaları'nda bu yıl 53 takıma ulaşılması, golbol branşına olan ilginin ve camiamızın büyüme isteğinin en güzel göstergesidir. Organizasyona katılan tüm kulüplerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese başarılar diliyorum."

Müsabakalar, 11 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz
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