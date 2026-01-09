Haberler

Spor ve sanat dünyasından isimleri bir araya getiren Golazo Cup Türkiye, İstanbul'da Volkswagen Arena'da başladı. İlk gün maçlarında Ardenal FC ve Last Minute FK takımları karşılaşırken, diğer maçta Likapa FC, Niffo's'u yendi. Turnuva boyunca çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek.

Spor ve sanat dünyasından isimleri yeşil sahada buluşturan Golazo Cup Türkiye, İstanbul'da başladı.

Maslak'ta bulunan Volkswagen Arena'da düzenlenen organizasyonun açılış maçında A Grubu'nda eski futbolculardan Ceyhun Eriş'i kadrosunda bulunduran Ardenal FC, eski futbolcu Hasan Kabze ile şarkıcı Emir Can İğrek'in de formasını giydiği Last Minute FK'yi 4-0 yendi.

Günün ikinci maçında ise B Grubu'nda Cihan Haspolatlı'nın oynadığı Likapa FC; Bruno Alves, Ali Bilgin, Serkan Balcı, Miroslav Stoch ve Filip Holosko'nun forma giydiği Niffo's karşısında 8-5'lik galibiyet aldı.

Dörder takımın yer aldığı iki grup halinde düzenlenen salon turnuvası, 10 Ocak Cumartesi günü sona erecek. Tunuva boyunca ışık şovları ve konserlerle hem futbolseverler hem de sanatseverler için eğlenceli anlar yaşayacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
