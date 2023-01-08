Golden sonraki hareketi ayrılık iddialarına neden olmuştu! Yanıt bizzat Weghorst'tan geldi

Süper Lig ekibi Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, Manchester United iddialarını doğruladı ve ayrılmak istediğini söyledi. Kasımpaşa maçında attığı golden sonra veda eder gibi hareketlerde bulunan Wout Weghorst, maç sonunda da stadın çimlerinde uzun süre tribünlere ve taraftara bakarak adeta vedayı doğrulamış oldu.

Süper Lig'deki performansının üzerine Dünya Kupası'nda attığı golleri de ekleyen ve bir anda Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Hollandalı golcü için dün gece oldukça hareketli geçti. Kasımpaşa maçında attığı golden sonra veda eder gibi hareketlerde bulunan Wout Weghorst, maç sonunda da stadın çimlerinde uzun süre tribünlere ve taraftara bakarak adeta vedayı doğrulamış oldu.

İDDİALARI DOĞRULADI

Dün akşam oynanan Kasımpaşa maçından sonra yönetimle bu konuyu konuşan Weghorst, Manchester United'la görüşmelerde bulunduklarını ve ayrılmak istediğini açıkça söyledi. Beşiktaş yönetimi ve sportif direktörü, Weghorst için kendilerine bir teklif gelmediğini açıkladı. Ancak olası teklifin Premier Lig'in güçlü temsilcisi Manchester United veya başka bir Avrupa takımından olması halinde kendilerine değil, Burnley'e olacağının altı da özellikle çizildi.

YÖNETİM RESMİ TEKLİF BEKLİYOR

Beşiktaş yönetimi ise resmi prosedürleri yıldız oyuncuya hatırlattı. Burnley ve Manchester United'ın kendilerine resmi teklifi getirmesini beklemeye geçti. Oldukça duygusal bir konuşma yaptığı öğrenilen Hollandalı oyuncunun, transferinin nereye varacağı önümüzdeki bir kaç gün içinde netlik kazanacak.