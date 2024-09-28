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Gol sevinci çok konuşulur! Victor Osimhen şeytanın bacağını kırdı

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Kasımpaşa karşısında attığı 2 golle şeytanın bacağını kırdı. Sarı-kırmızılı takımda ilk kez sevinci yaşayan Osimhen, ilk golünün ardından "Finally (Sonunda)" yazan bir Galatasaray formasını tribünlere gösterdi. Nijeryalı golcü, Mauro Icardi'nin golünden sonra ise Arjantinli forvetin gol sevinci yaptı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımdaki ilk gollerini kaydetti.

ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDI

Victor Osimhen, karşılaşmanın 20 ve 28. dakikalarında takımını 2-0 öne geçiren golleri atarak sarı-kırmızlı takımda ilk gol sevinçlerini yaşadı. Daha önce de 3 asisti bulunan Nijeryalı golcü, Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 5 gole direkt etki etti. Öte yandan yıldız futbolcunun daha önce ligde attığı 2 gol, rakip futbolculara çarparak ağlara gittiği için kendi kalesine yazılmıştı.

GOL SEVİNCİ ÇOK KONUŞULUR

Osimhen, attığı ilk golün ardından dikkat çeken bir gol sevinci yaptı. Daha önce attığı gollerin rakip futbolculara çarparak ağlara gitmesinden dolayı kendi kalesine yazılmasına atıfta bulunan yıldız golcü sırtında "Finally (Sonunda)" yazan bir Galatasaray formasını tribünlere gösterdi.

Gol sevinci çok konuşulur! Victor Osimhen şeytanın bacağını kırdı

BİR DE ICARDI SEVİNCİ YAPTI

Sarı- kırmızılı takım ilk yarıyı 3-1 önde kapatırken, 3. gol de 34. dakikada diğer bir yıldız golcü Victor Osimhen'den geldi. Icardi, golün ardından klasik sevincini yaparken, Osimhen de Arjantinli yıldıza eşlik etti.

Gol sevinci çok konuşulur! Victor Osimhen şeytanın bacağını kırdı

Gol sevinci çok konuşulur! Victor Osimhen şeytanın bacağını kırdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (1)

recep sarihan:

Biz de bekleyelim Ali Koc un aldigi marokan gol atsin diye ., Ali Koc istifa.

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