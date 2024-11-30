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Gol olup yağdılar: Volkan Demirel'e Samsun'da şok

Gol olup yağdılar: Volkan Demirel'e Samsun'da şok
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Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, evinde Volkan Demirel'in takımı Bodrum FK'yi 4-0'lık skorla yendi. Samsunspor'un gollerini 6. dakikada Rick van Drongelen, 51. ve 55. dakikalarda Marius Mouandilmadji ve 90+3'te Soner Aydoğdu attı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor evinde Bodrum FK'yi 4-0 mağlup etti. Samsuns Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor'un gollerini 6. dakikada Rick van Drongelen, 51. ve 55. dakikalarda Marius Mouandilmadji ve 90+3'te Soner Aydoğdu kaydetti.

Gol olup yağdılar: Volkan Demirel'e Samsun'da şok

Bu galibiyetle Samsunspor, ligde iki maçın ardından galibiyet alarak puanını 29'a yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu. Bodrum FK ise son 6 maçta sadece 1 puan alabildi ve 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Bodrum FK haftayı BAY geçecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Adam bir hafta önce tüm gücünü GS ye harcadı,şaşıracak bir şey yok.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıYetgin Kök:

geçen hafta 14 de 10 oynadık diyordun bu hafta ne oldu kaça kaç oynadın volkan Demirel

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıTAKAR YUS:

Galatasaray a gol atmaya kaleci gönderen Volki Tolki :)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
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