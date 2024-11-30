Gol olup yağdılar: Volkan Demirel'e Samsun'da şok
Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, evinde Volkan Demirel'in takımı Bodrum FK'yi 4-0'lık skorla yendi. Samsunspor'un gollerini 6. dakikada Rick van Drongelen, 51. ve 55. dakikalarda Marius Mouandilmadji ve 90+3'te Soner Aydoğdu attı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor evinde Bodrum FK'yi 4-0 mağlup etti. Samsuns Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor'un gollerini 6. dakikada Rick van Drongelen, 51. ve 55. dakikalarda Marius Mouandilmadji ve 90+3'te Soner Aydoğdu kaydetti.
Bu galibiyetle Samsunspor, ligde iki maçın ardından galibiyet alarak puanını 29'a yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu. Bodrum FK ise son 6 maçta sadece 1 puan alabildi ve 11 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Bodrum FK haftayı BAY geçecek.