İstanbulspor-Antalyaspor maçında gol düellosu! F.Bahçe maçında 4 isim cezalı
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Süper Lig'in 30. haftasında İstanbulspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona erdi. İstanbulspor'da F.Bahçe maçı öncesi 4 isim cezalı duruma düştü
Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede 3-3'lük beraberlikle sona erdi. İstanbulspor maçta üç kez öne geçti ama Antalyaspor rakibini yakaladı.
İstanbulspor'un gollerini 6. dakikada E.Rroca, 45. dakikada M.Ba ve 55. dakikada Onur Ergün kaydetti.
Antalyaspor'un gollerini 43. dakikada Fernando, 51. ve 88. dakikalarda penaltıdan H.Wright kaydetti.
İstanbulspor bu sonuçla 28 puanla 15. sırada yer alırken, Antalyaspor ise 33 puanla 10. sırada kendine yer buldu.
İstanbulspor'da sarı kart cezalısı durumuna düşen Demeaco Duhaney, Mahamadou Ba ve kaleci David Jensen, önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.