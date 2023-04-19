İstanbulspor-Antalyaspor maçında gol düellosu! F.Bahçe maçında 4 isim cezalı

Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede 3-3'lük beraberlikle sona erdi. İstanbulspor maçta üç kez öne geçti ama Antalyaspor rakibini yakaladı.

PERDEYİ RROCA AÇTI

İstanbulspor'un gollerini 6. dakikada E.Rroca, 45. dakikada M.Ba ve 55. dakikada Onur Ergün kaydetti.

ANTALYA'YA 2 PENALTI

Antalyaspor'un gollerini 43. dakikada Fernando, 51. ve 88. dakikalarda penaltıdan H.Wright kaydetti.

PUAN DURUMU

İstanbulspor bu sonuçla 28 puanla 15. sırada yer alırken, Antalyaspor ise 33 puanla 10. sırada kendine yer buldu.

4 İSİM CEZALI

İstanbulspor'da sarı kart cezalısı durumuna düşen Demeaco Duhaney, Mahamadou Ba ve kaleci David Jensen, önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.