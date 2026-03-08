Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet
Süper Lig'in 25. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti. Karadeniz ekibi, bu maçlarda gol yemedi.
- Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
- Çaykur Rizespor, son üç maçını galibiyetle tamamlayarak 30 puana ulaştı.
- Çaykur Rizespor, son üç maçta kalesini gole kapattı.
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Rizespor, 1-0'lık skorla kazandı.
RİZESPOR TEK GOLLE KAZANDI
Karşılaşmanın tamamında daha iyi bir oyun sergileyen Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada penaltıdan Qazim Laçi kaydetti.
ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Recep Uçar'ın ekibi Çaykur Rizespor, bu maçlarda kalesini gole kapatmayı da başardı. Karadeniz ekibi, 30 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Antalyaspor, 24 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor, Gaziantep FK'yi ağırlayacak.