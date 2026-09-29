Gökşen Fitik, Galatasaray Çağdaş Faktoring'de 4 kupa hedeflediklerini söyledi

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Gökşen Fitik, sarı-kırmızılı ekiple bu sezon kupalar kazanmak istediğini söyledi.

Gökşen Fitik, Sinan Erdem Spor Salonu'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu sezonki hedeflerine değinen milli basketbolcu, "Önümüzde 4 kupa hedefimiz var. Biz bu hedeflerin farkında olan bir kadroya ve teknik ekibe sahibiz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, fiziksel olarak yüksek kalite isteyen bir organizasyon. Avrupa'nın 'bir numaralı' organizasyonu olan FIBA Avrupa Ligi'nde kulübümüzü en üst seviyeye ulaştırmaya çalışacağız. Zaten bizim geçen seneki hedefimiz de buydu. Her gün daha çok gelişmek ve kupalar kazanmak istiyoruz. Kupalara layık olduğumuzu düşünüyoruz. Önemli olan sağlam adımlarla sezona devam etmek. Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni ve FIBA Avrupa Ligi'ni en üst noktada bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon sarı-kırmızılı takımın kaptanlığına getirildiği için mutlu olduğunu kaydeden Gökşen Fitik, "Bu kulübün ve camianın bir parçası olmak, beni ilk günden beri çok heyecanlandıran bir durumdu. İki senenin sonunda kaptanlığın bana verilmesi gerçekten çok ayrı bir sorumluluk ve gurur verici bir durum. Bu görevi de en iyi şekilde camiamıza ve kulübümüze yakışacak şekilde yapmak istiyorum." diye konuştu.

Galatasaray Kulübünün büyüklüğünün yeni oyunculara yansıtılması gerektiğini aktaran milli oyuncu, şunları kaydetti:

"Bu sene gelen yeni oyuncularımız var. Ayrıca bir süredir bu takımda oynayan eski oyuncular da var. O oyuncuların gerçekten kulübümüzü çok sahiplendiğini ve tarihimize çok alışık olduğunu biliyorum. O yüzden sadece ben değil, buradaki her oyuncu kulübümüzün tarihine çok hakim. Bizim de görevimiz bu, kulübümüzü ve camiamızı en iyi şekilde temsil etmek. Kaptan olduğum için bana burada sorumluluk düşüyor. Camiamız, taraftarlarımız, geçmiş başarılarımız ve ortamımızla yeni oyunculara kulübümüzün büyüklüğünü gösterebileceğimizi düşünüyorum."

"Yeni transferlerin hepsi çok değerli oyuncu"

Gökşen Fitik, bu sezon transfer edilen isimlerin çok değerli oyuncular olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferlerine değinen milli basketbolcu, "Her oyuncumuz çok kıymetli. Yeni oyuncularımız da aynı şekilde çok değerli ve kendilerini kanıtlamış oyuncular. Bu kadro yapılanmasında bize çok katkıları olacağını düşünüyorum. Alışma sürecinde zaten kendilerini kanıtladılar. Bundan dolayı da kısa sürede birbirimize alışacağımızı ve daha iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Bu doğrultuda birbirimize alışma sürecimizi en kısa sürede bitirmek istiyoruz. Güzel başarılar elde etmek istiyoruz. Yeni transferlerin hepsi çok değerli oyuncu. Hepsi için ayrı ayrı heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Kulübünün bütün branşlarda her zaman kupa kazanmaya aday olduğunu aktaran 25 yaşındaki oyuncu, " Galatasaray, her zaman en üst seviyeleri hedefler. Biz de bu doğrultuda elimizden gelen her şeyi yapıp sezonu kesinlikle kupalarla bitirmek istiyoruz. Bizim hedefimiz her zaman en üst seviyeler oldu. Burada geçirdiğim iki sene boyunca da aynı şeyleri konuştuk. Bizim amacımız adım adım gitmek ve bu hedeflere en sağlam adımlarla ulaşabilmek olacak. Bu doğrultuda umuyorum ki sezonumuzu da kupalarla beraber bitirebiliriz." diye konuştu.

Gökşen, Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yeni başantrenörü Frederic Dusart'ın FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın bitmesiyle takıma katıldığını hatırlatarak, "Çok yoğun bir çalışma programına sahibiz. Hem Dusart'a alışmak için hem birbirimize alışmak için güzel bir zamanımız var. Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftamızı bay geçtik. Sonuç olarak biz en hazır şekilde ligimize başlamak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız çok yoğun geçiyor. Antrenörümüz de bize isteklerini ve neler beklediğini en iyi şekilde yansıtıyor. Biz de bu doğrultuda daha hızlı reaksiyon vererek en hazır şekilde sezona başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son olarak taraftarlara mesaj veren Gökşen Fitik, "Tabii ki taraftarımız olmadan gerçekten biz eksik kalıyoruz. Ben bunu Galatasaray'da oynadığım iki sene boyunca çok hissettim. Onların yanımızda olduğu her maç çok daha güçlü bir Galatasaray izlettirebiliyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Birlikte başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Çıktığımız bu yolda onların bize desteği çok büyük bir avantaj olacaktır. Biz bir aileyiz. Her maç nerede olursak olalım onların desteğini hep hissettik. Bu sene özelinde de onların desteklerini hissetmek bizim için çok önemli olacaktır." dedi.

Kaynak: AA