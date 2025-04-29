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Gökhan Sazdağı'dan Galatasaray'a transferi için ilk açıklama

Gökhan Sazdağı'dan Galatasaray'a transferi için ilk açıklama
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Kayserispor'un tecrübeli sağ beki Gökhan Sazdağı adının Galatasaray ile anılmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Galatasaray'a transfer olmayı çok istediğini belirten Gökhan, "Kulüpler anlaşırsa Galatasaray neden olmasın. Kulübümün menfaatleri doğrultusunda ayrılabilirim" ifadesini kullandı.

Kayserispor'un 40 yaşındaki sağ beki Gökhan Sazdağı'nın Galatasaray'a transfer olacağına iddiları giderek artıyor. Tecrübeli futbolcu, bu iddialarla ilgili ilk kez konuştu ve sarı-kırmızılılara transfer olmak istediğini net bir şekilde dile getirdi.

"FENERBAHÇE MAÇINDA BİR İLKİ YAŞADIM"

Ajansspor'a konuşan ve öncelikle Fenerbahçe maçına değinen Gökhan, "Fenerbahçe maçında 3 asist yaptım ve kariyerimde bir ilki yaşadım. Ben de iyi günümdeydim ve boşlukları iyi değerlendirdim. Süper Lig'de İki önemli camianın şampiyonluk çekişmesi var. Fenerbahçe bizim maçımızda 2 puan kaybetti ve yarışta yara aldı" ifadelerini kullandı.

"A MİLLİ TAKIM BEKLENTİM VAR"

A Milli Takım beklentisinin olduğunu vurgulayan Gökhan Sazdağı, "Kişisel performansım yükselişte. A Milli Takım beklentim var. İnşallah bu gerçekleşir" dedi.

"KULÜPLER ANLAŞIRSA NEDEN OLMASIN"

Adının Galatasaray'la anılmasıyla ilgili konuşan tecrübeli futbolcu, "Galatasaray haberlerini ben de basından takip ettim. Bir şeyler olacaksa da sezon sonunda oturulur, konuşulur. Galatasaray haberleri tabii ki heyecanlandırıyor. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Kayserispor'da sözleşmem devam ediyor. Transferim kulüpler arasında bitecek. Kulüpler anlaşırsa Galatasaray neden olmasın" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'A TRANSFER OLMAYI ÇOK İSTERİM"

30 yaşındaki sağ bek, Galatasaray'a transfer olmayı çok isterim. Şu anda Galatasaray konuşuluyor, kulübümün menfaatleri doğrultusunda ayrılabilirim. Şehrimize söz verdik. Kayserispor olarak tek hedefimiz ligde kalmak ve gemiyi limana yanaştırmak. Kenar forvet olarak da görev aldığım maçlar oldu. Sağ bekte de sağ kanatta da kendimi iyi hissediyorum. Hangi pozisyonda bana şans verilirse verilsin yüzde yüzümle sahada olmak için çalışıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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