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Gökhan Sazdağı A Milli Takım'a Davet Edildi

Gökhan Sazdağı A Milli Takım'a Davet Edildi
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Kayserispor'un kaptanı Gökhan Sazdağı, A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ maçı aday kadrosuna davet edildi. Sazdağı, milli formayı giyeceği için büyük heyecan duyduğunu belirtti.

A Milli Futbol Takım kadrosuna davet edilen Gökhan Sazdağı, Kayserispor'un gururu oldu. Sazdağı, "Milli formayı giyeceğim için çok heyecanlıyım" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın 19 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı Karadağ maçı aday kadrosuna davet edilen Gökhan Sazdağı, Kayserispor camiasında sevinçle karşılandı. Sarı-kırmızılı takımda oynadığı etkili futbol ile milli takıma göz kırpan kaptan Gökhan Sazdağı, bu amacına Karadağ maçı öncesi ulaşmış oldu.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından duygularını paylaşan Gökhan Sazdağı, "Bu şanlı formayı terleteceğim için çok heyecanlıyım. Destekleriniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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