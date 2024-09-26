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Gökhan Gönül, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Oldu

Gökhan Gönül, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Gökhan Gönül'ü Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne atadı. Gönül, futbolculuk kariyerinin ardından yardımcı antrenörlük yaptığı süreçte edindiği deneyimleri oyunculara aktaracağını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Gökhan Gönül'ün Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildiğini duyurdu.

A Milli Takım formasını 66 kez giyen Gönül, Fenerbahçe ile 2 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası, 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş ile de bir kez Süper Lig şampiyonluğunu kazandı. 39 yaşındaki teknik adam, faal futbolculuk yaşantısını noktalamasının ardından bu yılın Mart ayından bu yana Ümit Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevini yürüttü.

Ceyhun Kazancı: "Gökhan Gönül bu görevi üstlenecek doğru isimdi"

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Gökhan Gönül'ün Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, " Gökhan Gönül, futbolculuğunda elde ettiği uluslararası tecrübeyle, sahip olduğu vizyoner bakış açısı ve futbola dair fikirleriyle bu görevi üstlenecek doğru isimdi. Oyuncu grubumuzu tanıması ve bir süredir onlarla birlikte çalışıyor olması kararımızda etkili oldu. Kendisine güvenimiz tamdır. Gökhan Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Gökhan Gönül : "Takımımızdaki görevimi büyük bir titizlikle yerine getireceğim"

Yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulunan Gökhan Gönül ise, Ümit Milli Takım'ın önemine dikkat çekerek, "Ay-Yıldızlı formanın söz konusu olduğu her kademe büyük bir sorumluluğu beraberinde getirir. Bu noktadan hareketle, A Milli'den önceki son seviye olan Ümit Milli Takımımızdaki görevimi büyük bir titizlikle yerine getireceğim. Futbolculuk kariyerimde edindiğim uluslararası deneyimi ve birlikte çalıştığım birçok yerli-yabancı teknik adamdan öğrendiklerimi en doğru şekilde Ümit Milli Takım'daki oyuncularımıza aktarıp gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyorum. Oyuncu grubumuzla bir süredir beraber olmamın çalışmalarımızda bize avantaj sağlayacağı inancındayım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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