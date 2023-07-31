Gökdeniz Karadeniz: Tataristan'da kendimi bir kahraman gibi hissediyorum

Gökdeniz Karadeniz, Rubin Kazan'ın teknik direktörlüğüne getirildi ve Tataristan'da büyük saygı gördüğünü belirtti. Kendisine gösterilen ilgiyi görünce hem kendi adıma, hem de ülkem adına gurur duyduğunu söyledi. Ayrıca, Rubin-2 takımının başına geçtiğini ve gençleri yetiştirerek Rubin Kazan takımına kazandırmak istediğini ifade etti. Gökdeniz Karadeniz, Rubin Kazan'da kupa kaldırmak istediğini ve sonrasında kendi ülkesinde bir takım çalıştırarak başarılı olmak istediğini dile getirdi.

"Bana gösterilen ilgiyi görünce hem kendi adıma, hem de ülkem adına gurur duyuyorum"

"Yine Rubin Kazan'dayım ve yine kupa kaldırmak istiyorum"

Siyamend KAÇMAZ - Kazan (RUSYA), DHA -

Teknik direktörlük kariyerine efsaneleştiği Rubin Kazan'da başlayan Gökdeniz Karadeniz, Tataristan'da kendisini sanki "Tataristan kahramanı" olarak gördüklerini belirterek, "Burada onlardan biri gibiyim. Beni çok seviyorlar ve saygı gösteriyorlar. Özel günlerde veya kutlamalarda bana gösterilen ilgiyi görünce hem kendi adıma, hem de ülkem adına gurur duyuyorum" dedi.

Gökdeniz yönetimindeki Rubin-2 bu sezon 2'nci Lig B Bölgesi 4'üncü Grup'ta oynadığı 2 maçta 2 beraberlik elde ederek 9 takımlı ligde 6'ncı sırada bulunuyor.