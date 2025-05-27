Gökçeada Ultra Trail Yarışı Başlıyor: 900 Sporcu Katılacak

DOĞA ve tarih tutkunlarına ev sahipliği yapan Gökçeada, 30-31 Mayıs tarihlerinde Gökçeada Ultra Trail'e hazırlanıyor. Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA), patika koşusu yönetmeliğine uygun şekilde düzenlenecek Gökçeada Ultra Trail, her seviyeden koşu tutkununu ağırlayacak.

Türkiye'de güneşin en son battığı nokta olan Gökçeada'da 44K, 33K, 11K ve 5K'lık parkurlardaki yarış, Team Kronoks tarafından; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gökçeada Spor Kulübü destekleriyle gerçekleşecek.

FARUK KAR: 900 SPORCU YER ALACAK

Gökçeada Ultra Trail'in bu sene ikincisini gerçekleştireceklerini ifade eden Parkur Koordinatörü Faruk Kar, "Yarışta bu sene 4 ayrı parkurumuz var. Geçen seneye oranla ise katılımda yüzde 85'lik bir artış meydana geldi. Organizasyonda kayıt işlemini tamamladık. Bu seneki yarışımızda 900 sporcu yer alacak. Bu sene ek olarak 5K'lık da bir parkur ekledik. Yarış büyüdükçe yerel halkın ev esnafın da ilgisi arttı. Bunun yanında Gestaş'tan da önemli bir destek aldık. Gökçeada'ya ek seferler koyarak hem katılımcıların hem de günübirlik adaya gelmek isteyenlerin mağdur olmaması adına bir düzenleme yapıldı. Adada yer alan oteller ise yaz döneminde olmamıza rağmen kış tarifesinden katılımcılara destekte bulunacak. Ayrıca bu sene özelinde yabancı sporcularımız da olacak yarışta. Bu sayede Gökçeada Ultra Trail, 2'ncisenesinde hem yerli sporculardan ilgi gördü ve sayı arttı hem de yabancı sporcu katılımı ile uluslararası bir kimliğe büründü" dedi.

'HER SEVİYEYE UYGUN PARKURLARIMIZ MEVCUT'

Gökçeada Ultra Trail Parkur Koordinatörü Faruk Kar, yeni eklenen 5K'lık parkura ilginin yüksek olduğunu ifade etti. Kar, "Yarış genelinde her seviyeye uygun parkurlarımız mevcut. 5'K'lık yeni parkurumuza da ilgi gerçekten yüksek. 5K koşu sporuna yeni başlayanların kendilerini denemeleri adına gayet önem verdiğimiz bir parkur. Aynı zamanda sporcuların hem kendilerini geliştirebileceği bir parkurdan bahsediyoruz. Bunun yanında da 5K'da Gökçeada'da ikamet eden ve Gökçeadalı sporculara da tamamen ücretsiz kayıt imkanı sunduk" ifadelerini kullandı.