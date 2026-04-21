Gökçeada'nın şampiyon kızları kaymakamlık makamında ağırlandı

Çanakkale'de Gökçeada Ortaokulu Kız Futsal Takımı, il birincisi olarak elde ettikleri başarılar sonrası Kaymakam Osman Acar'ı ziyaret etti. Kaymakam Acar, genç sporcuları tebrik ederek, sporun gelişimi için destek sözü verdi.

Çanakkale'de Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Gökçeada Ortaokulu Kız Futsal Takımı'nı makamında kabul etti.

Çanakkale'de düzenlenen mahalli müsabakalarda il birincisi olarak büyük bir başarıya imza atan ve ardından Tekirdağ'da gerçekleştirilen bölge grup müsabakalarında Çanakkale'yi temsil eden öğrenciler, elde ettikleri derecelerle ilçenin gururu oldu. Ziyarette sporcularla yakından ilgilenen Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, genç sporcuların azmi, disiplini ve takım ruhuyla önemli bir başarı ortaya koyduğunu belirterek, öğrencileri tek tek tebrik etti. Başarıda emeği geçen öğretmenlere ve okul idaresine de teşekkür eden Kaymakam Acar, Gökçeada'da sporun gelişmesi ve gençlerin desteklenmesi adına her türlü katkının sağlanmaya devam edileceğini ifade etti. Kız Futsal Takımı ise Çanakkale il birinciliğinin ardından katıldıkları Tekirdağ'daki bölge grup müsabakalarında ilçeyi ve ili en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Gerçekleştirilen kabul, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ÇANAKKALE

