Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Ayşe Dinçer ve Sibel Can Konser Verdi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin açılış gecesinde Ayşe Dinçer ve Sibel Can konser verdi.

Alanya Belediyesi'nin Gökbel Yaylası'nda düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 17'nci Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, dün akşam Ayşe Dinçer ve Sibel Can konseriyle başladı. Yayla meydanına kurulan konser alanında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Eray Erdem, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve Alanya protokolünün yanı sıra 80 bini aşkın vatandaş toplandı.

Gökbel'de sahneye çıkan Ayşe Dinçer'in şarkıları ile coşan dinleyiciler oyun havası eşliğinde eğlendi. Zaman zaman seyirciler arasına girip şarkılarını söyleyen Dinçer, sahnede ise lastik ayakkabı ve çoban kepeneği giymesi ile alkış aldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Dinçer'e çiçek, ipekböceğinden yapılma tablo, üzerine fotoğrafı işlenmiş su kabağı ve tropikal meyve sepeti hediye etti. Konser sonunda Ayşe Dinçer müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

'GÖKBEL GÜREŞLERİ ALANYA'NIN MARKASI'

Ayşe Dinçer şarkılarını seslendirdikten sonra konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Türk'ün Ata sporu, dünyanın en eski spor dallarından biri olan Yağlı Güreşleri, 19 yıldır Gökbel'de yaşatıyoruz. Kestel Belediye Başkanlığımın birinci yılında başlattığımız Gökbel Güreş Festivali, sizlerin desteği ile her yıl katlanarak büyüdü ve bu günlere geldi. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi Türkiye Ulusal Envanterine giren Gökbel Güreşleri Alanya'nın ve Türkiye'nin bir markasıdır, bir değeridir. Gökbel Yağlı güreşlerimizin yaşatılması ve gelecek nesillere taşınması bizler için çok değerlidir. Bizler bu konuda tüm gayreti gösteriyoruz. İnanıyorum ki Türk'ün cesaretinin ve asaletinin sergilendiği, Türkiye'nin en önemli başpehlivanlarının kol bağladığı Gökbel Güreşleri, ağasıyla, pehlivanıyla, birbirinden güzel etkinlikleriyle, altın kemeriyle, seyircisi, cazgırı, davulcusuyla inşallah yüzlerce yıl devam edecektir" dedi.

'SİZLERLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ'

Alanya Belediyesi olarak yapılan çalışmalardan da bahseden Başkan Yücel, "Biz, hep eserlerimizle konuştuk. Hep hizmetlerimizi anlattık. Siyasi ayrımcılığa, çirkin siyasete girmedik, bundan sonra da bize yakışanı yapmaya devam edeceğiz. Büyüklerimizin duası, yol arkadaşlarımızın azmiyle, Sizlerin sevgisiyle bu günlere geldik; Biz sizlerle var olduk. Artık, sizlerle yeniden yeni bir başlangıç yapıyoruz. Hedeflerimiz, ideallerimiz ve daha yapacak çok işimiz var. Her zaman bana olan sevginize ve güveninize layık olmaya gayret ettim, bundan sonra da çizgimizden, duruşumuzdan taviz vermeden, samimiyetten, mütevazilikten ayrılmadan aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere güvenen, bizleri seven, bizlerin arkasında duran gönül dostlarımızı hiçbir zaman mahcup etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz" diye konuştu.

SİBEL CAN GÖKBELİ COŞTURDU

Başkan Yücel konuşmasının ardından sahneyi Sibel Can'a bıraktı. Siyah elbisesi ile sahneye çıkan Sibel Can, sevilen şarkılarını festivale gelenler için seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sibel Can'a, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve kızı Zeynep tarafından çiçek, ipekböceği tablo, üzerine fotoğrafı işlenmiş su kabağı ve tropikal meyve sepeti hediye edildi. Can, Gökbel güreşlerinin altın kemeri ile poz verdi. Sibel Can, konserinde 'Bir telefon' isimli şarkısını seslendirdiği Hakan Altun'un doğum gününü de kutladı.

Diğer yandan 17'nci Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri bugün Gökbel Er Meydanı'nda 50 başpehlivan ve 1000'in üzerinde güreşçinin kol bağlayacağı müsabakalarla devam edecek. (DHA)